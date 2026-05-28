Sciopero 29 maggio 2026 | orari e fasce di garanzia per treni aerei bus e metro Ecco chi si ferma e chi no

Da ilmessaggero.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 maggio 2026 è previsto uno sciopero che coinvolge treni, aerei, bus e metro. Sono state stabilite fasce di garanzia per alcuni servizi, mentre altri potrebbero essere sospesi o ridotti. Le modalità di adesione variano tra le diverse modalità di trasporto e i dettagli sugli orari e le fasce di garanzia sono stati comunicati alle autorità competenti. La mobilità potrebbe subire disagi in tutta Italia in quella giornata.

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L’Italia si prepara a un venerdì di altissima tensione sul fronte della mobilità e dei servizi pubblici. Domani, venerdì 29 maggio, è infatti previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore che minaccia di paralizzare il Paese. La mobilitazione, proclamata da diverse sigle sindacali di base (tra cui Sgb, Usi-Cit, SI Cobas, Cub e Adl Varese), interesserà sia il settore pubblico sia quello privato. Al centro della protesta vi sono rivendicazioni di natura economica e sociale, come l'adeguamento dei salari e il contrasto alla precarietà, ma anche forti istanze di politica internazionale, tra cui la richiesta di interrompere i rapporti commerciali con Israele e il no alle spese militari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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