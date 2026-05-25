Sciopero del 29 maggio si fermano anche i trasporti | treni e bus a rischio

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale che interesserà anche il settore dei trasporti. Durante questa giornata, treni e autobus potrebbero sospendere le attività, causando potenziali disagi nelle aree coinvolte, inclusa la provincia di Latina. La manifestazione coinvolge diverse categorie e si prevede un'interruzione dei servizi pubblici di trasporto su scala nazionale. Le aziende e le autorità competenti non hanno ancora comunicato dettagli specifici sulle modalità di sospensione o eventuali variazioni.