Il 21 luglio 2026 si è svolto uno sciopero che ha coinvolto i dipendenti di Easyjet e le aziende che forniscono servizi di terra negli aeroporti. Durante la giornata sono stati garantiti alcuni voli, secondo l'elenco pubblicato dall'ENAC. La revoca del Documento di Autorizzazione al Trasporto (DAT) ha influito sulle operazioni, ma sono stati mantenuti voli specifici. La lista dei voli garantiti è disponibile pubblicamente.

Per tutta la giornata di oggi 21 luglio ci sarà uno sciopero dei voli che coinvolgerà i dipendenti di Easyjet e quelli di molte società che si occupano dei servizi di terra in aeroporto. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, ma tutti gli altri aerei della compagnia britannica o in partenza dagli aeroporti coinvolti potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Revocato, invece, lo sciopero del personale DAT a Palermo e quello degli aeroporti di Napoli e Salerno. Gli scioperi dei voli del 21 luglio Il principale sciopero del comparto aereo del 21 luglio è quello di Easyjet. I dipendenti della compagnia low cost britannica si fermeranno per tutta la giornata e su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sciopero aerei 21 luglio 2026 da Easyjet alla revoca di DAT, quali sono i voli garantiti: l'elenco dell'ENAC

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