Sciopero 11 maggio 2026 aerei a rischio in Italia fino a 8 ore | l'elenco dei voli garantiti e gli orari

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Italia si svolge uno sciopero nel settore dell'aviazione che interessa diverse sigle sindacali, coinvolgendo anche il personale di alcune compagnie aeree e i controllori di volo di vari aeroporti. La protesta ha causato disagi ai voli, con alcuni cancellati o soggetti a ritardi fino a otto ore. Sono stati comunicati gli elenchi dei voli garantiti e gli orari di partenza e arrivo previsti nelle principali strutture aeroportuali.

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Lunedì nero per chi viaggia in aereo oggi, 11 maggio 2026, a causa di uno sciopero nazionale del settore che coinvolge diverse sigle sindacali, la compagnia EasyJet ma soprattutto personale handling e i controllori di volo Enav di diversi aeroporti italiani come Roma e Napoli. Ita Airways ha annunciato di aver cancellato circa il 38% dei propri voli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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