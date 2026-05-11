Sciopero 11 maggio 2026 aerei a rischio in Italia fino a 8 ore | l'elenco dei voli garantiti e gli orari
Oggi in Italia si svolge uno sciopero nel settore dell'aviazione che interessa diverse sigle sindacali, coinvolgendo anche il personale di alcune compagnie aeree e i controllori di volo di vari aeroporti. La protesta ha causato disagi ai voli, con alcuni cancellati o soggetti a ritardi fino a otto ore. Sono stati comunicati gli elenchi dei voli garantiti e gli orari di partenza e arrivo previsti nelle principali strutture aeroportuali.
Lunedì nero per chi viaggia in aereo oggi, 11 maggio 2026, a causa di uno sciopero nazionale del settore che coinvolge diverse sigle sindacali, la compagnia EasyJet ma soprattutto personale handling e i controllori di volo Enav di diversi aeroporti italiani come Roma e Napoli. Ita Airways ha annunciato di aver cancellato circa il 38% dei propri voli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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