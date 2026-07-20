Sciopero il 21 luglio 2026 si fermano gli aerei fino a 24 ore | orari voli garantiti e compagnie interessate

Il 21 luglio 2026, si fermeranno gli aerei fino a 24 ore a causa di uno sciopero. La protesta coinvolge il personale di EasyJet e del servizio DAT LT, oltre a alcuni lavoratori del settore handling negli aeroporti. Durante la giornata, saranno garantiti alcuni voli, ma molte operazioni saranno sospese o ritardate. La decisione di fermarsi riguarda diverse compagnie e aziende di gestione aeroportuale. La giornata di mobilitazione si svolge senza indicazioni di altre azioni di protesta.

Lo sciopero degli aerei riguarda il personale della compagnia aerea EasyJet e il personale DAT LT ma il 21 luglio si fermano anche alcuni lavoratori del settore handling di diversi aeroporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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