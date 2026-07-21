Scioperi una settimana da incubo Oggi si ferma EasyJet | chi rischia
Oggi lo sciopero di EasyJet potrebbe causare disagi ai passeggeri italiani. La settimana tra il 21 e il 25 luglio vede diversi scioperi nel settore dei trasporti, con possibili cancellazioni e ritardi. La mobilitazione coinvolge varie compagnie e settori, creando un quadro di possibili disservizi durante il picco della stagione estiva. I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato dei propri voli e a pianificare eventuali alternative.
Una settimana di possibili disagi attende i viaggiatori italiani a causa di una serie di scioperi che coinvolgeranno il settore dei trasporti tra il 21 e il 25 luglio, nel pieno della stagione estiva. La prima protesta riguarda il settore aereo: martedì 21 luglio il personale navigante di EasyJet, composto da piloti, hostess e steward, si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero, proclamato da Usb Lavoro Privato, nasce dalla vertenza sul rinnovo del contratto scaduto da oltre nove mesi. Sono garantiti i voli nelle fasce di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, mentre in caso di cancellazione i passeggeri potranno richiedere il rimborso del biglietto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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