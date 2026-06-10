Da giovedì a domenica, treni e autobus in Toscana potrebbero subire cancellazioni e riduzioni di servizio a causa di scioperi. Diverse sigle sindacali hanno annunciato proteste che coinvolgono il trasporto pubblico locale e regionale. Alcune agitazioni sono state revocate, altre sono ancora in programma. Il servizio potrebbe essere sospeso o limitato in varie fasce orarie e aree. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Firenze, 10 giugno 2026 – Giornate campali per chi si sposta in treno e in autobus. Dopo il confronto tra sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo sciopero nazionale del personale ferroviario delle sigle confederali previsto tra l' 11 e il 12 giugno è stato revocato, ma resta in piedi quello proclamato nelle stesse giornate dai sindacati di base. Inoltre, anche venerdì 12 giugno e domenica 14 giugno sono comunque due giornate a rischio disagi. In particolare, venerdì è previsto lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base e lo sciopero della polizia locale, che coinvolge tutta la Toscana ad esclusione delle città andate al ballottaggio alle ultime amministrative, ovvero Arezzo e Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, fine settimana di scioperi: treni e bus a rischio da giovedì a domenica. Ecco chi si ferma (e chi l’ha revocato)

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