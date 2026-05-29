Oggi venerdì nero per scioperi dalla scuola ai trasporti | chi si ferma e perché
Venerdì 29 maggio si fermano scuole e trasporti per uno sciopero di 24 ore. Le scuole sono chiuse e i servizi di treni e bus sono sospesi o ridotti. La protesta coinvolge diversi settori pubblici, causando disagi nelle attività quotidiane. Non sono state fornite motivazioni ufficiali per lo sciopero. Le autorità hanno avvisato che potrebbero esserci ritardi e cancellazioni. La giornata si svolge senza particolari incidenti segnalati.
(Adnkronos) – Oggi, venerdì 29 maggio, giornata di disagi per uno sciopero generale di 24 ore. A rischio il servizio scolastico e il trasporto, dai treni ai bus. Oggi non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche. Le Organizzazioni sindacali Usi-Cit, Confederazione Cub, Adl Varese, Si Cobas, Sgb hanno proclamato 'lo sciopero. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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