Scioperi settimana di passione | inizia EasyJet poi aeroporti treni navi e bus

Da oggi, martedì 21 luglio, e nei prossimi giorni, si sono avviate varie agitazioni nei settori dei trasporti. La settimana vede coinvolti scioperi nel trasporto aereo, marittimo, ferroviario e del trasporto pubblico locale. Tra le prime a fermarsi, una compagnia aerea ha annunciato uno sciopero. Le agitazioni potrebbero causare disagi per i passeggeri durante un periodo di alta mobilità estiva. Le manifestazioni sono programmate per diversi giorni e interessano più modalità di trasporto.

La settimana degli scioperi nei trasporti entra nel momento più delicato. A partire da oggi, martedì 21 luglio, e fino ai prossimi giorni, il calendario delle agitazioni coinvolgerà il trasporto aereo, marittimo, ferroviario e il trasporto pubblico locale, con possibili disagi per chi si sposta nel periodo di maggiore afflusso estivo. Le prime ripercussioni riguardano gli aeroporti. Per tutta la giornata il personale navigante di EasyJet aderirà allo sciopero nazionale indetto da Usb Lavoro Privato. Rimarranno operative le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma il rischio di ritardi e cancellazioni resta concreto. Alla protesta si aggiungono diverse mobilitazioni locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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