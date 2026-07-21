Oggi gli aeroporti sono chiusi a causa di uno sciopero nel settore dei trasporti. Nei prossimi giorni, anche treni, navi e bus fermeranno le attività per le proteste. La settimana di mobilitazioni sta causando disagi ai viaggiatori durante l’estate.

Entra nel vivo oggi, martedì 21 luglio, la settimana degli scioperi nel settore dei trasporti. Da qui ai prossimi giorni aerei, navi, treni e trasporto pubblico locale saranno interessati da una serie di mobilitazioni che potrebbero creare disagi ai viaggiatori nel pieno dell’estate. Ad aprire il calendario è il trasporto aereo. Per l’intera giornata il personale navigante di EasyJet incrocia le braccia nell’ambito dello sciopero nazionale proclamato da Usb Lavoro Privato. Restano garantiti i collegamenti nelle fasce orarie protette, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma non si escludono ritardi e cancellazioni. Sempre oggi sono previste altre agitazioni in diversi aeroporti italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trasporti, settimana di scioperi: oggi stop negli aeroporti, poi treni, navi e bus

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