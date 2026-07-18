Dal 20 al 26 luglio 2026 sono previste molteplici azioni di sciopero che coinvolgono trasporti aerei, navali, ferroviari e di autobus. Sono interessati anche settori come energia, acqua e pubblica amministrazione. Le città coinvolte si fermeranno in questa settimana, con diverse manifestazioni di protesta programmate.

Settimana calda per i trasporti e i servizi essenziali: nel periodo dal 20 Luglio 2026 al 26 Luglio 2026 sono in programma numerose azioni di sciopero che interessano cielo, rotaie e gomma, oltre a energia, acqua e pubblica amministrazione. Si parte lunedì 20 con stop nel TPL a Latina, Genova e in Toscana e con lo sciopero di Acquedotto Pugliese a Taranto; martedì 21 giornata ad alta intensità nel settore aereo (handling a Malpensa, vettori come EasyJet e DAT, servizi di scalo a NapoliSalerno e gestione aeroportuale ad Alghero), mentre in Sardegna incrocia le braccia il Corpo forestale regionale. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 si fermano il trasporto marittimo (Grandi Navi Veloci) e la logistica su gomma (BRT a Cagliari). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scioperi settimana dal 20 al 26 luglio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, navi, treni e bus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scioperi settimana dal 22 al 28 giugno 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, treni, bus e taxiTra il 22 e il 28 giugno 2026 si prevedono numerosi scioperi che coinvolgeranno diversi mezzi di trasporto.

Scioperi settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, bus e sanitàTra il 29 giugno e il 5 luglio 2026 si prevede una settimana di scioperi che coinvolgono trasporti, sanità e altri settori.

Temi più discussi: Sciopero 23-24 luglio 2026; 20 - 26 luglio 2026: Calendario scioperi, vertenze, mobilitazioni e iniziative promosse dalla Cgil; Scioperi settimana dal 13 al 19 luglio 2026, si fermano treni, sanità, traghetti e bus: le città coinvolte; Scioperi dal 20 al 26 luglio, treni, navi e aerei fermi: gli orari e le fasce di garanzia.

Scioperi settimana dal 20 al 26 luglio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, navi, treni e busL'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 20 al 26 Luglio 2026 ... virgilio.it

Scioperi dal 20 al 26 luglio, treni, navi e aerei fermi: gli orari e le fasce di garanziaLa settimana tra il 20 e il 26 luglio sarà molto critica, con scioperi nazionali dei trasporti nei settori ferroviario, navale e aereo ... quifinanza.it