Scioperi settimana dal 20 al 26 luglio 2026 le città coinvolte | si fermano aerei navi treni e bus

Da virgilio.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 20 al 26 luglio 2026 sono previste molteplici azioni di sciopero che coinvolgono trasporti aerei, navali, ferroviari e di autobus. Sono interessati anche settori come energia, acqua e pubblica amministrazione. Le città coinvolte si fermeranno in questa settimana, con diverse manifestazioni di protesta programmate.

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Settimana calda per i trasporti e i servizi essenziali: nel periodo dal 20 Luglio 2026 al 26 Luglio 2026 sono in programma numerose azioni di sciopero che interessano cielo, rotaie e gomma, oltre a energia, acqua e pubblica amministrazione. Si parte lunedì 20 con stop nel TPL a Latina, Genova e in Toscana e con lo sciopero di Acquedotto Pugliese a Taranto; martedì 21 giornata ad alta intensità nel settore aereo (handling a Malpensa, vettori come EasyJet e DAT, servizi di scalo a NapoliSalerno e gestione aeroportuale ad Alghero), mentre in Sardegna incrocia le braccia il Corpo forestale regionale. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 si fermano il trasporto marittimo (Grandi Navi Veloci) e la logistica su gomma (BRT a Cagliari). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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