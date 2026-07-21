Dopo due giorni di polemiche, Elly Schlein ha condannato le dichiarazioni di un esponente del Partito Democratico di Milano, che aveva commentato con frasi offensive sui fascisti, proponendo l’uso delle armi. La segretaria democratica ha espresso la propria condanna, affermando che quel linguaggio non rappresenta il suo modo di parlare. La reazione è arrivata dopo il dibattito seguito alle affermazioni pubblicate dall’esponente del partito.

Elly Schlein ha finalmente preso le distanze da Lorenzo Pacini. Dopo due giorni di dibattito sulla sparata choc dell’esponente Pd di Milano 1 – “i fascisti? Se serve li combattiamo con i fucili” – è arrivata la condanna della segretaria dem. Intervenuta a In Onda su La7, la Schlein ha affermato che Pacini ha utilizzato "un linguaggio che non ci appartiene e non ci deve appartenere. Non evocherei mai i fucili. Non ho nessuna difficoltà a dire che sono affermazioni sbagliate". Nessuna difficoltà, dice la Schlein. Eppure sono serviti due giorni. Due giorni in cui il Pd ha fatto finta di niente, chiedendo invece alla Meloni di prendere le distanze dal video pubblicato da Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein ci mette due giorni a condannare Pacini: "Linguaggio che non ci appartiene"

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