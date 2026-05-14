Carlos Alcaraz, attualmente numero 2 del ranking mondiale, ha dichiarato che lui e il suo avversario si impegnano duramente in partita, ma fuori dal campo sono amici e si sostengono a vicenda. Alcaraz, il più giovane tennista a raggiungere numerosi record, si è fermato per un problema al polso. Mentre si trova in pausa, il suo talento in campo continua ad affascinare gli appassionati, che lo seguono con entusiasmo sui social network.

Lo stiamo guardando mentre si rotola su un campo da tennis. Ha un po’ di terra sul viso, intorno alle sopracciglia folte e appena sopra le labbra. Gli si posa lieve anche sulla barba appena regolata e sui capelli, un po’ più lunghi del solito e leggermente in disordine. È dappertutto anche sui vestiti: una canotta Louis Vuitton che ogni tanto lascia risalire sul torace scolpito, un paio di pantaloncini da palestra Nike, con interno gamba da 15 centimetri, nel caso ve lo steste chiedendo, che lasciano intravedere il segno dell’abbronzatura, e il suo Rolex personale. Alcaraz, come molti atleti del suo livello, ha contratti molto redditizi con marchi di abbigliamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlos Alcaraz: «Sinner e io stiamo mostrando al mondo che in campo ci battiamo come avversari; fuori, siamo due ragazzi che vanno molto d’accordo. Ci aiutiamo a dare il meglio»

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