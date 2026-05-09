Una psichiatra ha recentemente pubblicato un libro in cui affronta il tema del trauma e delle ferite emotive. La professionista sottolinea che ogni forma di sofferenza fa parte della vita, anche quelle che ci spaventano o sembrano insormontabili. Nel testo vengono proposti strumenti pratici per affrontare gli eventi difficili, con l’obiettivo di capire, accettare e guardare oltre le esperienze traumatiche senza esserne dominati.

Da che cosa nasce quest'ultimo lavoro? «Dall’osservazione clinica: spesso le persone portano forme di sofferenza che attribuiscono, quasi automaticamente, a eventi traumatici. In fondo la cultura del trauma, e della sofferenza che ne consegue, è una cultura del Novecento. Ma se tutto, o quasi tutto, viene definito trauma, inevitabilmente anche la terapia tende a rivolgere lo sguardo soprattutto ai danni del trauma, alla sua analisi e al suo approfondimento, rischiando a volte di fermarsi lì. Da un lato esistono poche prove scientifiche a sostegno di un approccio fondato esclusivamente sull’approfondimento del trauma; dall’altro queste lunghissime riletture rischiano di trasformarsi esse stesse in un problema: una ruminazione lunga e impegnativa su tutti gli aspetti della sofferenza passata.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La psichiatra Sandra Sassaroli sul trauma: «Ogni forma di sofferenza appartiene alla vita, anche ciò che ci spaventa o ci sembra insopportabile. Possiamo però affrontare gli eventi cercando di comprenderli, accettarli e guardare avanti»

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