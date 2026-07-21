Un uomo è stato denunciato dopo aver scavato una buca per seppellire un cavallo, che però era ancora vivo al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. La scena si è verificata a Fonteblanda, in provincia di Grosseto, e ha suscitato forte scalpore tra i residenti. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali, che hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. La comunità si è trovata di fronte a un episodio di presunta crudeltà verso l’animale.

Orbetello (Grosseto), 22 luglio 2026 – È stata una scena che ha lasciato sotto choc la comunità di Fonteblanda e che ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine. Un uomo ha tentato di seppellire il proprio cavallo, ormai anziano e malato, mentre questo era ancora in vita. La segnalazione di un vicino di casa. L’episodio è stato scoperto grazie alla segnalazione di un vicino di casa, attirato dal rumore di un escavatore. Avvicinandosi, l’uomo ha assistito a uno spettacolo straziante: il cavallo, incapace di rialzarsi e agonizzante, giaceva a pochi metri da una buca che il proprietario stava scavando nel terreno con il mezzo meccanico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scava una buca per seppellire il cavallo, ma era ancora vivo: denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cavallo finisce in una buca: recuperato con la gru dai Vigili del FuocoNel pomeriggio di oggi ad Arezzo, un cavallo è caduto in una buca e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Cavallo cade in una buca alle porte di Arezzo: salvato dai vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, i vigili del fuoco della squadra di Arezzo sono intervenuti in una zona alle porte della città, precisamente...

Si parla di: 37 anni, schiavo: la vita di Oscar, scavatore in Kenya.

Scava una buca per seppellire il cavallo, ma era ancora vivo: denunciatoChoc a Fonteblanda, l’uomo ha tentato di seppellire il cavallo, anziano e malato, mentre era ancora in vita. Sul posto carabinieri forestali e servizio veterinario dell’Asl sud Est: l’animale era in c ... lanazione.it

Scava una buca in cucina, ci cade dentro e muoreJoao Pimenta da Silva ha pagato a caro prezzo i suoi sogni. Il 71enne, ossessionato dall’idea di avere dell’oro sepolto sotto casa, ha scavato un’enorme buca nel pavimento della cucina, impiegando ... 105.net