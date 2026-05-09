Nel pomeriggio di oggi ad Arezzo, un cavallo è caduto in una buca e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. La squadra è arrivata sul posto con una gru per recuperare l’animale, che si trovava all’interno della buca. L’intervento si è concluso con il salvataggio del cavallo, senza riportare ferite evidenti. Nessun’altra persona o animale è rimasto coinvolto nell’incidente.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi ad Arezzo, dove un cavallo è accidentalmente caduto all’interno di una buca rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale. La squadra intervenuta sul posto ha messo in sicurezza l’animale, procedendo poi al delicato recupero tramite imbracatura e autogru del comando. Dopo essere stato sollevato e riportato fuori dalla cavità, il cavallo è stato affidato al veterinario arrivato sul luogo per le verifiche sanitarie del caso. Sul posto sono intervenuti anche il mezzo Alfa 2 con autogru e la polizia municipale di Arezzo, che ha gestito la viabilità e supportato le operazioni.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cavallo finisce in una buca: recuperato con la gru dai Vigili del Fuoco

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