È stato lanciato un allarme sulla cinta senese, una razza di suino allevata in Italia, a causa della diffusione dell’epidemia di peste suina. La situazione, già critica da circa due anni, ha raggiunto livelli preoccupanti. La malattia minaccia gli allevamenti di cinta senese, che potrebbero essere compromessi o scomparire se la diffusione non sarà contenuta. La questione riguarda principalmente la sopravvivenza della razza e la tutela degli allevamenti coinvolti.

L’allarme, scattato già da un paio di anni, è ora ai massimi livelli: la diffusione dell’epidemia di peste suina rischia di mettere a rischio gli allevamenti di cinta senese. "Rischiamo l’estinzione della razza", dice senza tanti giri di parole Nicolò Savigni, presidente del Consorzio di tutela della cinta senese Dop. Quella dei suini neri con la striscia bianca dalla carne pregiata, allevati in stato brado o semibrado. "Stiamo lavorando da tempo a un progetto di salvaguardia della specie, ora che la situazione è così allarmante spero che si riesca ad accelerare", aggiunge Mauro Rosati, direttore generale di Qualivita. Per capire i timori, bisogna partire dai numeri: il Consorzio raduna in tutta la regione 79 allevatori, 6 macelli, 18 imprese di trasformazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta l’allarme per la cinta senese: "Così la razza rischia l’estinzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come CAMBIARE le CINTURE sicurezza AUTO

Notizie e thread social correlati

Peste suina, Cinta Senese in allarme: «Già due casi, si rischia l’estinzione»Due casi di peste suina africana sono stati segnalati nelle ultime settimane in Toscana, interessando la razza Cinta Senese.

Per la peste suina a rischio estinzione il Maialino di Cinta SeneseIl consorzio di tutela della Cinta Senese Dop ha segnalato che il Maialino di Cinta Senese è a rischio estinzione a causa della diffusione della...

Temi più discussi: Scatta l'Rc auto per i monopattini, allarme rincaro sulle polizze; Scatta nuovamente l'allarme antincendio nel parcheggio Tripoli, vigili del fuoco sul posto; Scatta l’allarme per la cinta senese: Così la razza rischia l’estinzione; Roma, scatta l'allarme: dopo Celik si rischia la beffa Pellegrini. E Friedkin sblocca 70 milioni per due colpi.

Allarme bomba in banca, evacuata la filiale Bper di via Matteotti a Reggio Emilia: All'origine dell'allerta scattata questa mattina a San Pietro, in centro storico, ci sarebbe un pacco sospetto. Tutta l'area è stata chiusa e l'accesso è vietato… dlvr.it/TTclWB ? ? x.com

Scatta l’allarme per la cinta senese: Così la razza rischia l’estinzioneLe preoccupazioni del presidente del Consorzio di tutela Savigni e del direttore generale di Qualivita Rosati Da due anni aspettiamo di poter definire un progetto per la messa in sicurezza della spec ... lanazione.it

M30 - Come superare l’ipocondria? reddit

Riccione, scatta l’allarme in collina . Avvistata una lupa con tre piccoliAlcuni residenti di viale Caprera hanno segnalato la presenza del branco alla Forestale In questa zona ci sono le scuole, la palestra, il campo sportivo: adesso abbiamo paura . msn.com