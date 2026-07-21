Scatta il primo scudo penale
Per la prima volta, entra in vigore lo scudo penale. La misura riguarda un caso in cui un uomo di 42 anni, di origini marocchine, ha perso la vita durante un episodio ancora in fase di accertamento. La normativa protegge gli agenti coinvolti in operazioni di polizia, impedendo loro di essere imputati penalmente per fatti avvenuti nel corso delle attività ufficiali. La notizia si riferisce a una recente applicazione di questa protezione legale.
e Francesco Zuppiroli Per la prima volta, scatta lo scudo penale. Dopo la morte di Abderrahim Fakir, 42enne di origini marocchine, durante un’operazione di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna, i poliziotti e i volontari dell’ambulanza coinvolti sono stati iscritti con il modello 45 bis, la cosiddetta nuova ’norma-scudo’, prevista dal decreto sicurezza. Sul registro separato, destinato alle annotazioni preliminari, compaiono i nomi di quei soggetti a cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. In altre parole, non sono formalmente indagati ma possono partecipare a tutti i passaggi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Morto ammanettato a Bologna, la polizia segnalò crisi psichiatrica. Scatta lo scudo penale, la procura: Fatti più estesi rispetto al video | La dinamica di Andreina Baccaro, Beppe Persichella e Alessandro Fulloni, inviato x.com