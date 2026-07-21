e Francesco Zuppiroli Per la prima volta, scatta lo scudo penale. Dopo la morte di Abderrahim Fakir, 42enne di origini marocchine, durante un’operazione di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna, i poliziotti e i volontari dell’ambulanza coinvolti sono stati iscritti con il modello 45 bis, la cosiddetta nuova ’norma-scudo’, prevista dal decreto sicurezza. Sul registro separato, destinato alle annotazioni preliminari, compaiono i nomi di quei soggetti a cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. In altre parole, non sono formalmente indagati ma possono partecipare a tutti i passaggi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scatta il primo scudo penale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, scatta lo scudo penale. “Aiuto basta”, le ultime parole di FakirA Bologna, due agenti hanno immobilizzato un uomo ammanettato a faccia in giù, ultimo momento in cui ha pronunciato “Aiuto basta”.

Fakir morto a Bologna, in 6 sotto inchiesta. Ma scatta lo scudo penale. Scontri al corteoSei persone, tra poliziotti e sanitari, sono state annotate nel procedimento aperto per la morte di un uomo durante un corteo a Bologna.

Argomenti più discussi: Scudo del decreto Sicurezza, Bologna non è il primo caso: il debutto del modello 45-bis già a Teramo; Morto ammanettato a terra, per i poliziotti scatta lo scudo penale - POP; Morte Fakir a Bologna, scatta lo scudo penale per poliziotti e sanitari intervenuti.

Morto ammanettato a Bologna, la polizia segnalò crisi psichiatrica. Scatta lo scudo penale, la procura: Fatti più estesi rispetto al video | La dinamica di Andreina Baccaro, Beppe Persichella e Alessandro Fulloni, inviato x.com