Sei persone, tra poliziotti e sanitari, sono state annotate nel procedimento aperto per la morte di un uomo durante un corteo a Bologna. Secondo le norme sullo scudo penale, nessuno di loro risulta ancora formalmente indagato. L’indagine riguarda due agenti del commissariato Bolognina e quattro operatori sanitari, tra volontari della Croce Rossa e del 118. Durante le proteste sono stati registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Due poliziotti del commissariato Bolognina e quattro sanitari (due volontari della Croce Rossa e due del 118): sono sei i nomi semplicemente "annotati", e non iscritti sul registro degli indagati, in base alle nuove norme sullo scudo penale, dalla procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. Al momento il reato ipotizzato è omicidio colposo. Ma la norma è controversa, visto che il codice di procedura penale, che prevede la partecipazione attraverso consulenti di parte di tutte le persone coinvolte agli atti irripetibili, prevede l'iscrizione delle persone coinvolte. Il 42enne di origini marocchine ha smesso di respirare mentre... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir morto a Bologna, in 6 sotto inchiesta. Ma scatta lo scudo penale. Scontri al corteo

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Cosa ha detto il ministro #Piantedosi sul caso della morte di Abderrahim #Fakir, morto a #Bologna mentre era ammanettato a terra. x.com

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