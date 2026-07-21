Nella residenza per anziani di Quinto Alto, il numero di casi di scabbia è salito da 14 a un numero superiore, secondo le testimonianze dei parenti. La situazione viene descritta come molto più grave di quanto comunicato in precedenza. La diffusione dell'infezione ha coinvolto diversi ospiti, con un incremento continuo dei casi. La struttura si trova ad affrontare una crisi sanitaria legata all’emergenza.

"La situazione all’interno della Rsa Villa Solaria è ben più grave rispetto a quella che è stata raccontata". A esprimere la loro preoccupazione dopo i casi di scabbia emersi nella struttura di Quinto Alto alcuni parenti degli anziani ospiti: "I casi erano 14 inizialmente – dicono – ma poi sono aumentati e sono destinati ad aumentare ancora. Il problema è che alle nostre richieste di conoscere numeri esatti le risposte da parte della cooperativa Proges, che gestisce la struttura, sono sempre state evasive. Così come sono state evasive le risposte a proposito dei farmaci per la profilassi per cui la cooperativa ci aveva scritto che sarebbero stati messi eventualmente in fattura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scabbia in Rsa, aumentano i casi: "La situazione è molto più grave"

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