A Sesto Fiorentino sono stati segnalati 14 casi di scabbia tra ospiti e operatori di una residenza sanitaria assistenziale. La notifica è arrivata venerdì scorso e la Asl ha avviato misure di profilassi e isolamento. La struttura ha adottato procedure per contenere la diffusione dell’infezione. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità delle persone coinvolte o sul numero di casi tra ospiti e operatori.

La segnalazione di ospiti e operatori con sintomatologia riconducibile alla scabbia, risale a venerdì scorso, informa un comunicato della Asl. Nella stessa giornata, l'Ufficio Igiene Pubblica ha effettuato un sopralluogo presso la struttura, alla presenza del direttore della Rsa e della coordinatrice infermieristica, fornendo le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare, con il coinvolgimento dei medici curanti per gli ospiti e del medico competente per gli operatori. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: 14 casi di scabbia in Rsa, scatta profilassi e isolamento

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