Venerdì scorso è stata segnalata una presenza di scabbia in una Rsa a Sesto Fiorentino, con un totale di 14 persone coinvolte. La lista include otto operatori e sei ospiti della struttura.

Quattordici casi di scabbia nella Rsa “Villa Solaria”. I casi riguardano otto operatori e sei ospiti della struttura di Sesto Fiorentino La segnalazione era scattata venerdì scorso. Nella stessa giornata, l’Ufficio Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro aveva effettuato un sopralluogo presso la struttura, alla presenza del direttore della Rsa e della coordinatrice infermieristica, fornendo le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare. Per i 14 casi di scabbia sono stati effettuati i trattamenti terapeutici prescritti dai medici di medicina generale e sono state prese le misure preventive di isolamento funzionale: gli ospiti contagiati sono stati sistemati in camere da due posti letto, con l’obbligo di rimanere in stanza e di non accedere agli spazi comuni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NOTIZIEINUNCLICK 15 LUGLIO: Quattordici casi di scabbia alla Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino

Notizie e thread social correlati

Sesto Fiorentino: 14 casi di scabbia in Rsa, scatta profilassi e isolamentoA Sesto Fiorentino sono stati segnalati 14 casi di scabbia tra ospiti e operatori di una residenza sanitaria assistenziale.

Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia in una Rsa: partite le procedure di contenimentoSono stati individuati 14 casi di scabbia in una residenza sanitaria assistenziale a Sesto Fiorentino, secondo quanto comunicato dalla Asl Toscana...

Temi più discussi: Scabbia in una Rsa a Sesto Fiorentino, notificati 14 casi; Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia in una Rsa: partite le procedure di contenimento; Casi di scabbia nell’Rsa, colpiti operatori e ospiti. Scatta la profilassi, 14 persone in isolamento; Scabbia in Rsa, 14 casi a Sesto Fiorentino: Contagiati in isolamento, situazione sotto controllo.

Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia in una Rsa: partite le procedure di contenimento x.com

Cosa ha trovato mio prozio in una parete di roccia a Sesto Fiorentino, Toscana, qualche decennio fa? reddit

Sesto Fiorentino: 14 casi di scabbia in Rsa, scatta profilassi e isolamentoLa segnalazione di ospiti e operatori con sintomatologia riconducibile alla scabbia, risale a venerdì scorso, informa un comunicato della Asl. Nella stessa giornata, l'Ufficio Igiene Pubblica ha effet ... firenzepost.it

Scabbia in RSA a Sesto Fiorentino: 14 casi tra ospiti e operatoriL'Azienda sanitaria locale Toscana Centro ha notificato la presenza di 14 casi di scabbia all'interno di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. I casi ... it.blastingnews.com