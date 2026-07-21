sbanda e finisce fuori strada in ospedale anche il figlio di 5 anni

Un incidente stradale nella Bassa Reggiana ha coinvolto diverse persone, tra cui un bambino di cinque anni. L’auto ha perso il controllo, finendo fuori strada. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui il bambino, che è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni inizialmente erano considerate critiche, ma successivamente sono migliorate. Nessuna altra informazione sulle cause dell’incidente o sul numero totale di veicoli coinvolti.

Una mezza dozzina di persone è rimasta ferita in incidenti stradali accaduti nella Bassa Reggiana. Tra loro anche un bimbo di cinque anni, le cui condizioni inizialmente sembravano essere critiche, per poi dare evidenti segni di ripresa. L’altro pomeriggio uno scontro tra due auto ha fatto finire fuori strada una Bmw, che è carambolata nel fossato laterale, abbattendo anche un grosso palo della pubblica illuminazione, all’altezza del chilometro 9 della Provinciale 2, A Brugneto di Reggiolo. Cinque le persone coinvolte, tre delle quali portate in ospedale a Guastalla per essere medicate in pronto soccorso. Per cause al vaglio della polizia locale, si sono scontrate due auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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I CARABINIERI SCOPRONO LA SUA FALSA INFERMITA': LA FUGA FINISCE CON L'AUTO RIBALTATA | 23/01/2026

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