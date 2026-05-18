Incidente ad Eboli auto sbanda e finisce fuori strada

Questa mattina, sulla Strada Provinciale 30 ad Eboli, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada. La vettura, una Bmw X2, è uscita dalla carreggiata senza precedenti avvisi, per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.

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