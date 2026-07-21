Savigliano regina della Pétanque | il torneo dei record tra giovani e campioni

Notizia in breve

Lo scorso weekend si è svolto a Savigliano il “Memorial Giovanni Parola”, un torneo di pétanque che ha raccolto giovani e campioni. L’evento si è disputato sulle corsie locali e ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti. La manifestazione ha battuto diversi record, attirando un pubblico numeroso e creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. L’organizzazione ha curato ogni dettaglio per garantire il successo della competizione.