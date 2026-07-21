Savigliano regina della Pétanque | il torneo dei record tra giovani e campioni
Lo scorso weekend si è svolto a Savigliano il “Memorial Giovanni Parola”, un torneo di pétanque che ha raccolto giovani e campioni. L’evento si è disputato sulle corsie locali e ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti. La manifestazione ha battuto diversi record, attirando un pubblico numeroso e creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. L’organizzazione ha curato ogni dettaglio per garantire il successo della competizione.
Un evento destinato a rimanere scolpito negli annali del boccismo italiano. Il “Memorial Giovanni Parola”, andato in scena lo scorso weekend sulle corsie piemontesi di Savigliano grazie alla regia dell'A.S.D. G.B. Vita Nova guidata dal presidente Guido Fiandino, ha regalato alla pétanque italiana una vetrina senza precedenti per impatto, numeri di partecipazione e qualità tecnica. Mai prima d'ora nella storia della disciplina in Italia si era registrata una cornice di pubblico e di atleti di questa portata. Il torneo dei record si è aperto sabato 18 con ben 122 terne maschili al via — traguardo mai toccato prima nel nostro Paese — affiancate da 29 formazioni nella gara a coppie femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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