Abano accende il futuro del calcio | 320 giovani talenti in campo nel torneo dei campioni

A Abano si svolge un torneo di calcio che coinvolge 320 giovani talenti provenienti da diverse regioni. Tra i partecipanti figurano alcuni giocatori noti a livello nazionale e internazionale, tra cui calciatori con esperienze in squadre professionistiche e in nazionale. L’evento vede la partecipazione di ex giocatori e figure del calcio che assistono alle partite e sostengono i giovani atleti. La manifestazione si tiene nel centro sportivo locale, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati a osservare i futuri protagonisti del calcio.

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