Abano accende il futuro del calcio | 320 giovani talenti in campo nel torneo dei campioni

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Abano si svolge un torneo di calcio che coinvolge 320 giovani talenti provenienti da diverse regioni. Tra i partecipanti figurano alcuni giocatori noti a livello nazionale e internazionale, tra cui calciatori con esperienze in squadre professionistiche e in nazionale. L’evento vede la partecipazione di ex giocatori e figure del calcio che assistono alle partite e sostengono i giovani atleti. La manifestazione si tiene nel centro sportivo locale, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati a osservare i futuri protagonisti del calcio.

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Kean, De Ketelaere, De Ligt, Calafiori, Gabbiadini, Marchisio, Montolivo, Florenzi, De Rossi, Giovinco, Pio e Sebastiano Esposito, Fabbian, Zalewski, Motta, Bellanova, Daniel Maldini, Lasagna, Bove. Nomi che oggi appartengono al calcio dei grandi, tra Serie A, coppe europee e nazionali. Ma prima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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