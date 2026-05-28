Durante la puntata de L’Eredità, Eleonora, concorrente torinese, ha vinto il Torneo dei Campioni con 42.500 euro. La sua vittoria è arrivata dopo aver indovinato la parola “Leggero” nella fase della Ghigliottina, rompendo il tabù di questa sfida. La scena si è conclusa con applausi e una standing ovation del pubblico presente in studio. La conduttrice Marco Liorni ha commentato il risultato senza ulteriori dettagli.

Finalmente è arrivata una vittoria in questo Torneo dei Campioni de L’Eredità. Nonostante la presenza dei concorrenti più brillanti di questa stagione, fino a questo momento nessuno era riuscito a trovare la soluzione esatta della Ghigliottina. Almeno fino alla puntata del 28 maggio, quando Eleonora, concorrente di Torino, ha spezzato il lungo filone negativo, conquistando un montepremi tutt’altro che “leggero”. Mancano ancora quattro puntate, fino al 1° giugno, per scoprire chi sarà il super campione della stagione 2025-2026 de L’Eredità. Per il momento, in cima alla classifica c’è proprio Eleonora, unica concorrente ad aver conquistato la Ghigliottina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Eredità, Eleonora spezza il tabù della Ghigliottina: standing ovation e 42.500 euro al Torneo dei Campioni

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