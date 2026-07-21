Durante l'operazione 'Alto Impatto' a Saronno, la polizia ha identificato 99 persone, di cui 22 con precedenti penali. Un uomo è stato denunciato per possesso di 16 dosi di cocaina, mentre un altro è stato segnalato per aver portato un coltello senza autorizzazione. L'intervento ha coinvolto diverse zone della città, con controlli mirati a contrastare attività illecite. Non sono stati segnalati altri incidenti o sequestri di rilievo.

Identificate 99 persone, di cui 22 con pregiudizi di polizia, un soggetto è stato denunciato perché trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e un altro per porto abusivo di coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saronno, operazione 'Alto Impatto': in azione la polizia

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