Saronno operazione ' Alto Impatto' | in azione la polizia

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'operazione 'Alto Impatto' a Saronno, la polizia ha identificato 99 persone, di cui 22 con precedenti penali. Un uomo è stato denunciato per possesso di 16 dosi di cocaina, mentre un altro è stato segnalato per aver portato un coltello senza autorizzazione. L'intervento ha coinvolto diverse zone della città, con controlli mirati a contrastare attività illecite. Non sono stati segnalati altri incidenti o sequestri di rilievo.

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Identificate 99 persone, di cui 22 con pregiudizi di polizia, un soggetto è stato denunciato perché trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e un altro per porto abusivo di coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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