La Polizia di Stato ha eseguito ieri un’operazione che ha portato all’arresto di diverse persone e al sequestro di sostanze illegali nel Sannio. Durante le operazioni sono stati effettuati numerosi controlli e perquisizioni in vari locali e aree di interesse. Sono stati sequestrati droga, denaro e strumenti utilizzati per la produzione e lo spaccio. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e unità specializzate. Nessun dettaglio sui numeri ufficiali o sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella giornata di ieri si è conclusa un’articolata operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato, sviluppata su scala nazionale e finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi, con particolare attenzione alle aree urbane più sensibili e ai contesti giovanili. L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e degli Uffici territoriali, ha consentito di conseguire rilevanti risultati su scala nazionale: 1335 arresti, di cui 31 minorenni; 2358 persone denunciate, tra cui 142 minori; circa 430 kg di sostanze stupefacenti sequestrate, tra cocaina, cannabinoli ed eroina; 111 armi da fuoco sequestrate, incluse armi da guerra; 250 armi bianche rinvenute; oltre 297. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato: arresti e sequestri anche nel Sannio

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OPERAZIONE AD 'ALTO IMPATTO' PER LA POLIZIA DI STATO: ARRESTATO UN 28ENNE ITALIANO | 01/12/2025

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