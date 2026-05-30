Spaccio droga e armi 1.335 arresti in operazione alto impatto polizia

Da anteprima24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un'operazione di vasta portata, la polizia ha arrestato 1.335 persone, tra cui 31 minorenni. Sono stati sequestrati circa 450 chili di sostanze stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. L'operazione ha coinvolto diverse zone e ha mirato a contrastare il traffico di droga e armi. I dettagli delle operazioni e le modalità di intervento non sono stati resi noti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Arrestate 1.335 persone, di cui 31 minorenni e sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. E’ l’esito di un’operazione a livello nazionale della polizia ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. L’operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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