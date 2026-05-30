Spaccio droga e armi 1.335 arresti in operazione alto impatto polizia

In un'operazione di vasta portata, la polizia ha arrestato 1.335 persone, tra cui 31 minorenni. Sono stati sequestrati circa 450 chili di sostanze stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. L'operazione ha coinvolto diverse zone e ha mirato a contrastare il traffico di droga e armi. I dettagli delle operazioni e le modalità di intervento non sono stati resi noti.

Tempo di lettura: 2 minuti Arrestate 1.335 persone, di cui 31 minorenni e sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. E’ l’esito di un’operazione a livello nazionale della polizia ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. L’operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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