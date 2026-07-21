Saronno 99 persone identificate nell’operazione Alto impatto della polizia

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” condotta dalla polizia a Saronno, sono state identificate 99 persone. Sono state presentate due denunce e sequestrate sedici dosi di cocaina. Durante i controlli, è stato ritirato un coltello e sono stati emessi quattro provvedimenti amministrativi. Non sono stati segnalati altri interventi o arresti.

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Saronno (Varese) – Novantanove persone identificate, due denunce, sedici dosi di cocaina sequestrate, un coltello ritirato e quattro provvedimenti amministrativi. È il bilancio dell'operazione straordinaria "Alto Impatto" svolta sabato 18 luglio a Saronno e coordinata dalla Polizia di Stato di Varese nell'ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dei controlli gli agenti hanno identificato 99 persone, di cui 22 già note alle forze dell'ordine. Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, mentre un secondo soggetto dovrà rispondere del reato di porto abusivo di un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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