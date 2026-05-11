Operazione alto impatto nel Salento | 3.926 persone identificate e due arresti

Nel Salento, un’operazione di vasta scala ha portato all’identificazione di circa 3.900 persone e all’arresto di due soggetti. L’intervento, che ha coinvolto il territorio della provincia di Lecce, ha previsto controlli nel capoluogo e nei comuni di Copertino, Gallipoli e Nardò. Questa attività si inserisce in una serie di operazioni mirate a garantire la sicurezza locale e a monitorare la presenza di soggetti sospetti.

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