Operazione alto impatto nel Salento | 3.926 persone identificate e due arresti
Nel Salento, un’operazione di vasta scala ha portato all’identificazione di circa 3.900 persone e all’arresto di due soggetti. L’intervento, che ha coinvolto il territorio della provincia di Lecce, ha previsto controlli nel capoluogo e nei comuni di Copertino, Gallipoli e Nardò. Questa attività si inserisce in una serie di operazioni mirate a garantire la sicurezza locale e a monitorare la presenza di soggetti sospetti.
LECCE – Si è conclusa l’articolata operazione di controllo del territorio che ha interessato la provincia di Lecce, con interventi mirati nel capoluogo e nei comuni di Copertino, Gallipoli e Nardò.Le attività, disposte dal questore a seguito delle determinazioni del comitato provinciale per.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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