Sarà realizzato un solo ascensore Il sindaco | Siamo a una fase decisiva
Il progetto per la risalita dal parcheggio di Porta Nuova Largo prevede ora la realizzazione di un solo ascensore, secondo quanto annunciato dal sindaco. La vicenda, descritta come complessa, è attualmente in una fase decisiva, con il progetto in fase di revisione. La modifica riguarda l’adozione di una soluzione con un unico ascensore, al posto di più unità previste in precedenza.
Complessa vicenda della risalita dal parcheggio di Porta Nuova Largo, il sindaco Valter Stoppini parla di questione in una fase decisiva. Con una novità: si sta rivedendo il progetto con l’ipotesi che si faccia un solo ascensore. "Siamo in dirittura d’arrivo per il progetto finale che accontenterà sia i rappresentanti del Comitato che si è creato per questi ascensori oltre a tutta la cittadinanza e i turisti e pellegrini che arriveranno all’ingresso della città – ha detto il sindaco Stoppini in un’intervista rilasciata alla rubrica Corso Vannucci, di Pasquale Punzi –. Credo che abbiamo trovato la quadra e a breve ufficializzeremo tutto. Con quale soluzione? Rifaremo le scale mobili e un ascensore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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