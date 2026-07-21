Complessa vicenda della risalita dal parcheggio di Porta Nuova Largo, il sindaco Valter Stoppini parla di questione in una fase decisiva. Con una novità: si sta rivedendo il progetto con l’ipotesi che si faccia un solo ascensore. "Siamo in dirittura d’arrivo per il progetto finale che accontenterà sia i rappresentanti del Comitato che si è creato per questi ascensori oltre a tutta la cittadinanza e i turisti e pellegrini che arriveranno all’ingresso della città – ha detto il sindaco Stoppini in un’intervista rilasciata alla rubrica Corso Vannucci, di Pasquale Punzi –. Credo che abbiamo trovato la quadra e a breve ufficializzeremo tutto. Con quale soluzione? Rifaremo le scale mobili e un ascensore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarà realizzato un solo ascensore. Il sindaco: "Siamo a una fase decisiva"

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