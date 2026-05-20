Italia-India Meloni e Modi | Rapporto tra Roma e Nuova Delhi in una fase decisiva

Durante una conferenza stampa, i rappresentanti di Italia e India hanno dichiarato che il rapporto tra i due paesi si trova in una fase decisiva, caratterizzata da un forte impulso. È stato sottolineato come la collaborazione abbia raggiunto un livello superiore, trasformandosi in una partnership strategica che si basa sui valori di libertà e democrazia. Entrambe le parti hanno espresso l’intenzione di proseguire su questa strada, condividendo una visione comune per il futuro.

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