Italia-India Meloni e Modi | Rapporto tra Roma e Nuova Delhi in una fase decisiva

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, i rappresentanti di Italia e India hanno dichiarato che il rapporto tra i due paesi si trova in una fase decisiva, caratterizzata da un forte impulso. È stato sottolineato come la collaborazione abbia raggiunto un livello superiore, trasformandosi in una partnership strategica che si basa sui valori di libertà e democrazia. Entrambe le parti hanno espresso l’intenzione di proseguire su questa strada, condividendo una visione comune per il futuro.

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(Adnkronos) – ''Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva'' con ''uno slancio senza precenti'' diventando ''una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro''. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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