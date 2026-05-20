Italia-India Meloni e Modi | Rapporto tra Roma e Nuova Delhi in una fase decisiva
Durante una conferenza stampa, i rappresentanti di Italia e India hanno dichiarato che il rapporto tra i due paesi si trova in una fase decisiva, caratterizzata da un forte impulso. È stato sottolineato come la collaborazione abbia raggiunto un livello superiore, trasformandosi in una partnership strategica che si basa sui valori di libertà e democrazia. Entrambe le parti hanno espresso l’intenzione di proseguire su questa strada, condividendo una visione comune per il futuro.
(Adnkronos) – ''Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva'' con ''uno slancio senza precenti'' diventando ''una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro''. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
PM Modi arrives in Rome for first standalone bilateral visit to Italy
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Modi a Roma da Meloni: si consolida la cooperazione tra Italia e IndiaHa scelto l’Italia come tappa finale del suo tour tra Medi Oriente ed Europa, il primo ministro indiano, Narendra Modi.
Nel The Essential di mercoledì 20 maggio, Chiara Piotto parla di: 00:00 l'incontro oggi a Roma tra Meloni e Modi per nuovi accordi tra Italia e India; 05:00 il primo paziente Ebola in Europa (in Germania) dall'inizio del nuovo focolaio tra Congo e Uganda; 08:00 facebook
PM @narendramodi lands in Rome. PM Modi will meet Italian President Sergio Mattarella and PM Giorgia Meloni to boost India–Italy ties, with focus on IMEC and reviewing the Joint Strategic Action Plan 2025–2029. Also visiting Food and Agriculture Organis x.com
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