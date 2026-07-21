Sanzioni Ue contro Mosca | c’è il sì dopo le correzioni

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea ha approvato il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, dopo aver apportato alcune correzioni. L’accordo è stato raggiunto oggi e dovrebbe essere ufficializzato domani. La decisione segue settimane di negoziati e modifica le misure già in vigore. Le sanzioni includono restrizioni economiche e commerciali, e sono state ratificate dai rappresentanti degli stati membri.

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Dopo alcune modifiche, raggiunto un accordo per l’approvazione del ventunesimo pacchetto. Dovrebbe essere formalizzato domani. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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