Sanzioni Ue contro Mosca | c’è il sì dopo le correzioni
L’Unione Europea ha approvato il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, dopo aver apportato alcune correzioni. L’accordo è stato raggiunto oggi e dovrebbe essere ufficializzato domani. La decisione segue settimane di negoziati e modifica le misure già in vigore. Le sanzioni includono restrizioni economiche e commerciali, e sono state ratificate dai rappresentanti degli stati membri.
Dopo alcune modifiche, raggiunto un accordo per l’approvazione del ventunesimo pacchetto. Dovrebbe essere formalizzato domani. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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