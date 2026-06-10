Mosca | ‘Adotteremo misure decise contro le sanzioni dell’UE
Mosca ha annunciato che adotterà misure per contrastare le sanzioni imposte dall’Unione Europea. La Russia ha dichiarato che utilizzerà strumenti tecnici per neutralizzare le restrizioni e ha indicato che le rotte commerciali subiranno modifiche in risposta alle nuove contromisure. Le autorità russe non hanno specificato quali strumenti tecnici verranno impiegati né come cambieranno esattamente le rotte commerciali.
Quali strumenti tecnici utilizzerà Mosca per neutralizzare le restrizioni europee? Come cambieranno le rotte commerciali dopo le nuove contromisure russe? Quali paesi sostengono ufficialmente la posizione critica verso l'UE? Quanto incideranno i nuovi protocolli economici sulla gestione delle risorse??? In Breve Zakharova definisce illegittime le manovre coercitive unilaterali dell'Unione Europea Crescente sostegno internazionale verso l'approccio critico alle san . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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