Mosca | ‘Adotteremo misure decise contro le sanzioni dell’UE

Notizia in breve

Mosca ha annunciato che adotterà misure per contrastare le sanzioni imposte dall’Unione Europea. La Russia ha dichiarato che utilizzerà strumenti tecnici per neutralizzare le restrizioni e ha indicato che le rotte commerciali subiranno modifiche in risposta alle nuove contromisure. Le autorità russe non hanno specificato quali strumenti tecnici verranno impiegati né come cambieranno esattamente le rotte commerciali.