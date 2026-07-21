Sante o meretrici? Elena ed Ecuba il mito va a processo Domani

Domani si terrà un processo contro Elena ed Ecuba, figure mitologiche coinvolte in una discussione sulla loro interpretazione. La vicenda riguarda il modo in cui il mito viene rappresentato e percepito, spogliato delle sue connotazioni scolastiche. Il dibattito si concentra sul ruolo di queste figure come simboli di temi più ampi, tra cui potere e moralità. La discussione si svolge in un contesto legale, senza ulteriori dettagli sui procedimenti.

Di seguito il comunicato: Cosa resta del mito quando lo spogliamo della sua veste puramente scolastica? Resta un organismo vivo, uno specchio in cui riflettere le nostre paure più profonde e attraverso il quale riscoprirci. Su queste fondamenta poggia la terza stagione di “Mitopedia – Il mito come non te l’hanno raccontato”. Nato da un’idea della filologa e poetessa Rosaria Scialpi, Mitopedia si è imposto nel panorama del podcasting italiano come l’unico spazio dedicato alle versioni non canoniche e meno note delle grandi narrazioni classiche. In questa nuova stagione, il progetto compie un salto di qualità: abbandona la sola dimensione del racconto preregistrato per diventare un evento live su YouTube, durante il quale il pubblico potrà intervenire, porre domande e condividere riflessioni in tempo reale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Sante o meretrici: Elena VS. Ecuba imputate alla sbarra (ep. 6)

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