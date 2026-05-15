Ostia Antica visite guidate teatralizzate con Le Troiane ed Ecuba

Il Parco archeologico di Ostia antica ha avviato un nuovo programma di visite guidate teatralizzate in collaborazione con Metis Teatro. Le iniziative, intitolate “Le Troiane, Ecuba”, prevedono rappresentazioni che combinano monologhi e azioni sceniche ispirate alle opere di Euripide e al ciclo troiano. Le visite si svolgono all’interno del sito archeologico e sono rivolte ai visitatori interessati a un’esperienza che unisce cultura e teatro. L’obiettivo è offrire un modo diverso di scoprire le testimonianze storiche della zona.

Ostia, 15 maggio 2026 – Il Parco archeologico di Ostia antica, in collaborazione con Metis Teatro, propone “ Le Troiane, Ecuba ”, un progetto di visite guidate teatralizzate con monologhi e azioni sceniche ispirate a Euripide e al ciclo troiano. L’iniziativa unisce teatro e patrimonio archeologico, portando il pubblico all’interno di alcuni luoghi simbolo del territorio attraverso un percorso narrativo e performativo. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con accesso tramite biglietto del sito archeologico. Le prenotazioni possono essere effettuate scrivendo a [email protected]. Primo appuntamento alla Necropoli di Porto. Il primo incontro è in programma sabato 16 maggio 2026, alle 11, con “ Le Troiane ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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