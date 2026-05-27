Con l’arrivo del biopic Michael (di cui trovate la nostra recensione ) e il ritorno dell’interesse mediatico attorno alla figura di Michael Jackson, il 2026 si sta trasformando nell’ennesimo anno di riscrittura del mito del Re del Pop. Dopo anni in cui la narrazione è stata monopolizzata quasi esclusivamente dalle accuse, dai processi e dal dibattito pubblico, The Michael Jackson Story tenta un’operazione più complessa: ricostruire l’intera parabola di Michael Jackson senza ridurla a una singola versione dei fatti. La docuserie in due episodi uscita su Sky e NOW non cerca realmente nuove rivelazioni sensazionalistiche: il suo obiettivo è piuttosto contestualizzare una figura che continua a dividere il pubblico come poche altre nella storia della cultura pop contemporanea. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - The Michael Jackson Story: una docuserie che prova a raccontare il mito oltre il processo

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The Michael Jackson Emails Nobody Was Supposed to See

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Michael Jackson - Come Together (Official Video) reddit

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