Il Gruppo “Radici e Futuro” ha votato contro l’approvazione del Rendiconto 2025, citando un disavanzo di 2 milioni di euro rilevato dalla relazione del Revisore dei Conti. La decisione è stata comunicata tramite nota ufficiale, in cui si evidenzia la presenza di un saldo negativo nei conti pubblici. La posizione del gruppo si basa sui numeri certificati nel documento ufficiale, senza ulteriori commenti o motivazioni aggiuntive.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gruppo Consiliare “Radici e Futuro”. “Il Gruppo Consiliare “Radici e Futuro” ha votato contro l’approvazione del Rendiconto 2025 perché i numeri certificati dal Revisore dei Conti, nella sua relazione ufficiale, evidenziano un disavanzo di 2.654.331,31 euro, determinato anche dal reinserimento del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) pari a 4.578.226,06 euro. Tale situazione comporterà un peso sul bilancio comunale per i prossimi dieci anni, con una quota annua di 265.433,13 euro. Ciò significa che una parte significativa delle risorse correnti dell’ente sarà vincolata e non potrà essere destinata a servizi essenziali, manutenzioni, politiche sociali o a una riduzione della pressione fiscale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sant’ Agata dè Goti, il Gruppo “Radici e Futuro” vota contro il Rendiconto 2025

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