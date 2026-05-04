A Sant’Agata de’ Goti si è svolto un evento dedicato all’inizio della campagna elettorale di ‘Radici e Futuro’. La partecipazione è stata molto numerosa e coinvolgente, con cittadini che hanno preso parte attivamente alla manifestazione. Durante l’iniziativa sono state presentate le prime proposte del movimento e sono stati condivisi i programmi per le prossime settimane. L’atmosfera è stata di entusiasmo e di attesa per gli sviluppi futuri.

Tempo di lettura: 4 minuti Grande affluenza, entusiasmo e una comunità finalmente protagonista: si è aperta così, davanti alla scuola primaria di Sant’Agata de’ Goti, la campagna elettorale della lista “Radici e Futuro”, che candida a sindaco Carmine Valentino in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Nonostante le temperature rigide, tantissimi cittadini hanno scelto di esserci, sfidando il freddo pur di partecipare a un momento che ha segnato l’inizio di un percorso atteso e condiviso. Una partecipazione ampia e sentita ha fatto da cornice all’evento, trasformando Viale Vittorio Emanuele III in un luogo di condivisione, calore umano e rinnovata speranza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sant’Agata de’ Goti, partecipazione per l’avvio della campagna elettorale di ‘Radici e Futuro’

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