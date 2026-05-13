Ospedale di Sant’Agata de’ Goti Valentino Radici e Futuro | Servono risposte vere

Un avviso pubblico è stato pubblicato dall’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, in merito a un progetto denominato “Valentino (Radici e Futuro)”. La comunicazione riguarda la richiesta di risposte concrete e trasparenti da parte delle autorità sanitarie. Il documento si concentra sulla necessità di chiarimenti relativi a specifiche procedure e interventi previsti nel progetto. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai soggetti coinvolti o alle tempistiche esatte.

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Tempo di lettura: 2 minuti In merito all’avviso pubblico emanato dall’ A.O.R.N. San Pio per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici in quiescenza da impiegare presso il Pronto Soccorso dell ’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, interviene il candidato sindaco della lista “Radici e Futuro”, Carmine Valentino. “ Ben venga qualsiasi iniziativa utile ad arginare una situazione diventata ormai insostenibile. Sarebbe però sbagliato raccontare questo provvedimento come una soluzione definitiva: non lo è. È, piuttosto, l’ennesimo tentativo di tamponare una ferita aperta da troppo tempo”. Così Carmine Valentino che aggiunge: “ Il prossimo 18 giugno saranno trascorsi due anni da quando il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti è stato ridimensionato negli orari e nelle funzioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale di Sant’Agata de’ Goti, Valentino (Radici e Futuro): “Servono risposte vere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sant’Agata de’ Goti, Valentino si candida a sindaco con “Radici e Futuro”Carmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto politico che mette al... Sant’Agata dè Goti, Carmine Valentino lancia la sua candidatura a sindaco con la lista “Radici e Futuro”Tempo di lettura: 2 minutiCarmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto... Temi più discussi: Medici in pensione per il PS di Sant'Agata, Piccoli: 'Segnale importante per il territorio. La sanità resti fuori dalla campagna elettorale'; Malore sul lavoro a Brembate Sopra, grave 28enne; Asp Messina, svolta per i veterinari specialisti: completamento orario a 38 ore dopo vent’anni di attesa; L'Azienda Ospedaliera San Pio ha adottato delle misure urgenti per assicurare la continuità del servizio al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti. Classificazione di Google(TG:e10838).hvm - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ospedale Sant’Agata, Valentino: Dopo due anni dal ridimensionamento del PS servono risposte vere, non soluzioni tamponeIn merito all’avviso pubblico emanato dall’A.O.R.N. San Pio per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici in quiescenza da impiegare presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Alfon ... ntr24.tv Medici in pensione per il PS di Sant’Agata, Piccoli: ‘Segnale importante per il territorio. La sanità resti fuori dalla campagna elettorale’Accolgo con soddisfazione la pubblicazione, da parte dell’A.O.R.N. San Pio di Benevento, dell’avviso pubblico finalizzato al conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in qui ... ntr24.tv