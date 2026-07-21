Sanità Agenas | liste d’attesa infinite Dati in chiaroscuro

L’Agenas segnala un aumento di 1,6 milioni di prestazioni garantite rispetto all’anno precedente, ma evidenzia anche liste di attesa lunghe e in alcuni casi infinite. Il rapporto dell’agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali mostra un quadro con luci e ombre, con miglioramenti nelle prestazioni assicurate e criticità ancora presenti nelle attese per le visite e gli interventi. I dati riflettono una situazione complessa e diversificata tra le varie regioni.

Salute e assistenza sanitaria: 1 milione e 600 mila prestazioni in più assicurate nei tempi di garanzia rispetto all’anno precedente. Nel bollettino dell’Agenas, l’agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, luci ed ombre sulle liste di attesa. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Sanità, Agenas: liste dattesa infinite. Dati in chiaroscuro

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