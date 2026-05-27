Perquisizioni nel quartier generale del Partito Socialista Terremoto nel governo Sánchez

Notizia in breve

All’alba di oggi, sono state effettuate perquisizioni nel quartier generale del Partito Socialista. La polizia ha sequestrato documenti e computer nell’ambito di un’indagine giudiziaria. L’operazione, ancora in corso, riguarda presunte irregolarità legate alla gestione finanziaria del partito. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi specifici dell’azione. La notizia ha provocato ripercussioni nel governo, con reazioni di sconcerto tra i membri del partito coinvolto.