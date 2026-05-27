Perquisizioni nel quartier generale del Partito Socialista Terremoto nel governo Sánchez

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba di oggi, sono state effettuate perquisizioni nel quartier generale del Partito Socialista. La polizia ha sequestrato documenti e computer nell’ambito di un’indagine giudiziaria. L’operazione, ancora in corso, riguarda presunte irregolarità legate alla gestione finanziaria del partito. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi specifici dell’azione. La notizia ha provocato ripercussioni nel governo, con reazioni di sconcerto tra i membri del partito coinvolto.

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L’operazione ordinata dall’Audiencia Nacional apre un nuovo fronte politico-giudiziario in Spagna mentre cresce la pressione sull’esecutivo socialista La scena, per la politica spagnola, è di quelle destinate a lasciare il segno. All’alba di oggi gli uomini della Guardia Civil si sono presentati nella storica sede centrale del Partito Socialista Operaio Spagnolo, in calle Ferraz a Madrid, dando esecuzione a un ordine dell’Audiencia Nacional nell’ambito di un’inchiesta coperta dal segreto istruttorio. Le immagini delle pattuglie davanti al cuore organizzativo del PSOE hanno trasformato una mattina ordinaria in una nuova giornata di crisi per il governo di Pedro Sánchez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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