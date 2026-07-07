Fentanyl dal governo no allarmi ma massima attenzione | Stiamo cercando le falle nel sistema

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo italiano non ha emesso allarmi ufficiali sul fentanyl, ma invita a mantenere alta l’attenzione. Si sta lavorando per individuare eventuali falle nel sistema di controllo. Il fenomeno, nato e sviluppatosi negli Stati Uniti, non è ancora diffuso in Italia, ma le autorità riconoscono il rischio che possa arrivare attraverso l’oceano. Per questo motivo, si monitora attentamente la situazione.

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“Il fenomeno Fentanyl, così come è nato e si è sviluppato negli Stati Uniti, in Italia non esiste; tutto quello che succede negli Stati Uniti, però, prima o poi attraversa l’oceano e rischia di arrivare in Italia, quindi bene fanno le autorità a preoccuparsi”. Massimo Barra, fondatore della Fondazione Villa Maraini non ha dubbi su questo e getta acqua sul fuoco dell’allarme nato dopo il furto di 80 fialette di Fentanyl nell’ospedale israelitico di Roma. Un furto “probabilmente su commissione” e che fa preoccupare, ma che si rivolge, secondo Barra – da più di mezzo secolo impegnato con la sua fondazione nella lotta alle dipendenze – a un mercato, quello italiano, praticamente quasi inesistente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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