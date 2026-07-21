I lavori sul molo di San Giovanni Li Cuti sono sospesi da circa un mese a causa dei danni causati dal ciclone Harry e di anni di mancata manutenzione. I pescatori locali chiedono interventi immediati e maggiori misure di sicurezza per riprendere le attività. La situazione ha causato disagi alla comunità di pescatori, che attendono risposte e interventi concreti per ripristinare le condizioni di sicurezza e operatività dell’area.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le criticità dopo i danni del ciclone Harry e anni di mancata manutenzione. Restano fermi da circa un mese i lavori di ripristino del molo di San Giovanni Li Cuti, storico borgo marinaro di Catania, gravemente danneggiato dal ciclone Harry dello scorso gennaio e ulteriormente compromesso da anni di assenza di manutenzione e degrado. A sollevare nuove preoccupazioni sono i pescatori della zona, che si sono rivolti alla stampa per evidenziare alcune problematiche che, secondo la loro esperienza, potrebbero compromettere l’efficacia degli interventi di consolidamento in corso. Il timore per il varco aperto nel molo. Tra le principali criticità segnalate c’è il varco aperto sul lato sinistro del molo, realizzato anche per consentire il passaggio dei mezzi impegnati nei lavori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Giovanni Li Cuti, lavori al molo fermi da un mese: i pescatori chiedono interventi e maggiore sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari, maltempo blocca San Nicola: la statua torna al molo per sicurezzaA causa delle condizioni meteorologiche avverse, la statua di San Nicola non è stata portata in mare come previsto.

Gli interventi antilarvali nel Comune di San Giovanni Valdarno nel mese di luglioNel Comune di San Giovanni Valdarno, sono programmati interventi antilarvali mercoledì 22 e giovedì 23 luglio.

Temi più discussi: Mare, attrezzature gratuite per accogliere i disabili negli spazi liberi comunali; Alla Plaia parte Mare per Tutti 2026: 14 postazioni gratuite per persone con disabilità; Catania, Mare per tutti: spiagge libere accessibili e attrezzature gratuite per i disabili; A Catania il mare diventa più accessibile: attrezzature gratuite per persone con disabilità nelle spiagge comunali.

Mare per Tutti 2026: Catania inaugura 14 postazioni gratuite per persone con disabilità Si punta ad accessibilità e turismo inclusivo sulle spiagge della Playa e al Solarium di San Giovanni Li Cuti Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/XlhsrC x.com

Catania, due ordigni inesplosi trovati sul molo di San Giovanni Li CutiMesse in sicurezza dalla polizia di Stato due bombe da mortaio, abbandonate sul molo di San Giovanni Li Cuti, a Catania. Ad accorgersi della presenza degli ordigni un cittadino che ha chiesto ... rainews.it

L'estate a gennaioTemperature sopra la media stagionale e mare calmo: condizioni eccezionali per un tuffo fuori stagione e nella spiaggia di San Giovanni Li Cuti tanti i bagnanti che ne hanno approfittato 16/01/2022 ... rainews.it