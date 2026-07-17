gli interventi antilarvali nel comune di san giovanni valdarno nel mese di luglio

Nel Comune di San Giovanni Valdarno, sono programmati interventi antilarvali mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Le operazioni di contrasto alle zanzare, avviate ad aprile, proseguiranno fino a fine ottobre.

Arezzo, 17 luglio 2026 – . Trattamenti previsti mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. Le azioni di contrasto alle zanzare, iniziate ad aprile, continuano fino a fine ottobre. Proseguono gli interventi antilarvali nelle caditoie fognarie di San Giovanni Valdarno, nell’ambito della campagna di prevenzione e contenimento della proliferazione delle zanzare. I prossimi sono in calendario mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. In caso di maltempo, le operazioni potrebbero essere rinviate o subire variazioni. L’Amministrazione comunale continua l’azione di contrasto alla diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune, insetti vettori di malattie infettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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