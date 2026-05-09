A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la statua di San Nicola non è stata portata in mare come previsto. Le autorità hanno deciso di riportare il simulacro al molo per motivi di sicurezza, sospendendo temporaneamente la tradizionale processione marittima. La decisione è stata presa in seguito alle avverse previsioni meteo che hanno reso rischiosa la navigazione. La statua è stata quindi rimossa e posizionata nel punto di partenza abituale, in attesa di condizioni più favorevoli.

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© Ameve.eu - Bari, maltempo blocca San Nicola: la statua torna al molo per sicurezza

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