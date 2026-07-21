San Giovanni danza e musica giapponese nel Chiostro di Montecarlo con lo spettacolo La luce nascosta
Arezzo, 21 luglio 2026 – Una serata dedicata alla cultura e alla tradizione giapponese nel suggestivo scenario del Chiostro del Convento di Montecarlo. Questa sera alle ore 21, andrà in scena "La luce nascosta", uno spettacolo che intreccia danza e musica ispirandosi all'affascinante mito della dea del sole Amaterasu. Protagoniste della serata saranno la danzatrice Akiko Kajihara e la musicista Sachiko Hopwood, che accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionale tra ombra e luce. Attraverso la grazia della danza e le evocative sonorità del koto, antico strumento della tradizione giapponese, prenderà vita la leggenda di Uzume, la divinità che con la sua danza riuscì a far uscire Amaterasu dalla caverna in cui si era nascosta, riportando nel mondo la luce, la speranza e la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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