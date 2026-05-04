San Nicola Corteo storico 2026 e spettacolo di danza aerea La Luna di San Nicola - Orbite di Luce

Bari si prepara ancora una volta a farsi teatro di luce e memoria, quando le sue strade diventano racconto e il passato torna a camminare tra la gente. Giovedì 7 maggio prenderà vita l’edizione 2026 del Corteo Storico di San Nicola, uno dei momenti più attesi, identitari e suggestivi della città.🔗 Leggi su Baritoday.it

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